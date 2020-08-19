Умер актёр из фильма «Звёздный путь» Бен Кросс
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«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — написала она на его странице в Facebook.
По её словам, Кросс в последнее время болел, и его состояние ухудшилось на прошлой неделе.
Бен Кросс известен по роли посла планеты Вулкан на Земле и отца одного из главных героев «Звёздного пути», Спока.
Он также снимался в британской спортивной драме «Огненные колесницы», получившей премию «Оскар» за лучший фильм в 1982 году, а также в «Бен Гуре» и других.
В июне скончался британский актёр Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогиях Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».