Умер актёр из фильма «Звёздный путь» Бен Кросс

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Британский актёр Бен Кросс, сыгравший в фильме 2009 года «Звёздный путь», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Лорен.
Умер актёр из фильма «Звёздный путь» Бен Кросс
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  • © actorbencross

«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — написала она на его странице в Facebook.

По её словам, Кросс в последнее время болел, и его состояние ухудшилось на прошлой неделе.

Бен Кросс известен по роли посла планеты Вулкан на Земле и отца одного из главных героев «Звёздного пути», Спока.

Он также снимался в британской спортивной драме «Огненные колесницы», получившей премию «Оскар» за лучший фильм в 1982 году, а также в «Бен Гуре» и других.

В июне скончался британский актёр Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогиях Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

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