Кинолог рассказала о подготовке собак-сапёров

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Кинолог отряда одного из подразделений ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве Оксана Стоецкая рассказала о подготовке собак-сапёров.
Кинолог рассказала о подготовке собак-сапёров
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Для поиска выбираются адекватные, неагрессивные собаки. Важно, чтобы собака была активная, бесстрашная, чтобы психика у неё была стабильная. Чтобы не боялась замкнутого пространства, автомобилей, резких звуков, толпы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, всё начинается в 8:00 с выгула, затем идёт утренний осмотр ветеринара, и если нет замечаний, запланированы занятия.

«Собачки могут работать по обнаружению взрывчатки как в сумках, так и в машинах. Потом отдых, выгул. А в свободное время мы общаемся друг с другом», — пояснила Стоецкая.

Ранее, как сообщало ОТР, в Музее Победы рассказали о программе, посвящённой Дню фронтовой собаки.

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