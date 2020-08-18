Ещё три театра Ульяновской области анонсировали открытие

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Ещё три театра Ульяновской области объявили о планах по возобновлению работы.
Ещё три театра Ульяновской области анонсировали открытие
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Ульяновский молодёжный театр намерен дать старт новому сезону 1 сентября. Будет показана комедия «Хозяйка гостиницы».

В этот же день откроется Nebolshoy театр. Он представит постановку «Поющий поросёнок».

Enfant terrible примет первых зрителей 5 сентября. Запланирован показ спектакля «Пинежский Пушкин».

Ранее оперный певец Михаил Тимошенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.

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