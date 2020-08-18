Ещё три театра Ульяновской области анонсировали открытие

Ещё три театра Ульяновской области объявили о планах по возобновлению работы.

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РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru. Ульяновский молодёжный театр намерен дать старт новому сезону 1 сентября. Будет показана комедия «Хозяйка гостиницы». В этот же день откроется Nebolshoy театр. Он представит постановку «Поющий поросёнок». Enfant terrible примет первых зрителей 5 сентября. Запланирован показ спектакля «Пинежский Пушкин». Ранее оперный певец Михаил Тимошенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.