Ещё три театра Ульяновской области анонсировали открытие
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Ульяновский молодёжный театр намерен дать старт новому сезону 1 сентября. Будет показана комедия «Хозяйка гостиницы».
В этот же день откроется Nebolshoy театр. Он представит постановку «Поющий поросёнок».
Enfant terrible примет первых зрителей 5 сентября. Запланирован показ спектакля «Пинежский Пушкин».
Ранее оперный певец Михаил Тимошенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.