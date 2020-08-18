В Москве предлагают выбрать туристические маршруты для прогулок по городу

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В Москве предлагают выбрать туристические маршруты для осенней экскурсионной программы.
В Москве предлагают выбрать туристические маршруты для прогулок по городу
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Выбрать можно будет из лучших маршрутов столичного конкурса «Стань гидом своего района», который проводил Департамент культурного наследия.

«Конкурс проходил с февраля по июнь, по его итогам было отобрано 35 уникальных экскурсионных маршрутов. Они превзошли все наши ожидания. Авторы подготовили абсолютно разные и очень увлекательные прогулки по районам, в которых живут сейчас или родились и провели детство», — цитирует издание руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Сделать свой выбор можно на портале «Активный гражданин».

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