В Москве предлагают выбрать туристические маршруты для прогулок по городу
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Выбрать можно будет из лучших маршрутов столичного конкурса «Стань гидом своего района», который проводил Департамент культурного наследия.
«Конкурс проходил с февраля по июнь, по его итогам было отобрано 35 уникальных экскурсионных маршрутов. Они превзошли все наши ожидания. Авторы подготовили абсолютно разные и очень увлекательные прогулки по районам, в которых живут сейчас или родились и провели детство», — цитирует издание руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Сделать свой выбор можно на портале «Активный гражданин».