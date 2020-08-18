Приморский академический драмтеатр во Владивостоке 25 сентября открывает новый сезон

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Приморский академический драматический театр имени Горького во Владивостоке 25 сентября открывает новый сезон.
Приморский академический драмтеатр во Владивостоке 25 сентября открывает новый сезон

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные представителей театра.

Спектаклем-открытием станет «Мастер и Маргарита» в трактовке драматурга Елены Исаевой.

«Четырёхмесячный перерыв внёс очень серьёзные коррективы в спектакль, который был практически готов. Этот перерыв остановил спектакль. И мистификация, о которой всегда говорят, вспоминая Булгакова, проступила здесь ясно. Сейчас мы перешагнули, перебороли и всё начинаем сначала. Хотя, конечно, будут маски, которые мы не снимаем», — цитирует издание художественного руководителя театра и режиссера-постановщика Ефима Звеняцкого.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в Одинцовском районе пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».

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