Валерий Сюткин прокомментировал своё участие в проекте «Голос»

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Заслуженный артист России, профессор кафедры вокала, художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ им. М.А. Шолохова Валерий Сюткин прокомментировал своё участие в проекте «Голос».
Валерий Сюткин прокомментировал своё участие в проекте «Голос»
  • © Евгений Одиноков/РИА Новости

«Я благодарю Первый канал за высокую оценку моей работы в предыдущем сезоне, раз пригласили снова, за доверие, ну и за хороший вкус, в конце концов», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, планируется работать, засучив рукава, получать удовольствие от процесса и радовать других.

«Поскольку появляются новые люди (а я намекаю на то, что у меня неделю назад родился сын), то появятся и новые таланты», — добавил Сюткин.

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал новый состав жюри проекта «Голос 60+», в которое вошли Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв.

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