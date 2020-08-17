Дни Эрмитажа состоятся во Владивостоке 21 — 27 сентября

Дни Эрмитажа состоятся во Владивостоке с 21 по 27 сентября.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как заявила директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко, из-за пандемии программа будет не такой насыщенной, как в предыдущие годы, но не менее интересной.

В частности, будет представлена экспозиция «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика — из собрания Государственного Эрмитажа», в которую войдут 30 предметов.

Ранее китайский художник Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке «В пепле истории» в Эрмитаже.