Дни Эрмитажа состоятся во Владивостоке 21 — 27 сентября

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Дни Эрмитажа состоятся во Владивостоке с 21 по 27 сентября.
Дни Эрмитажа состоятся во Владивостоке 21 — 27 сентября
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как заявила директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко, из-за пандемии программа будет не такой насыщенной, как в предыдущие годы, но не менее интересной.

В частности, будет представлена экспозиция «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика — из собрания Государственного Эрмитажа», в которую войдут 30 предметов.

Ранее китайский художник Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке «В пепле истории» в Эрмитаже.

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