Марина Зудина поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове
- Олег Табаков
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Имидж счастливого человека Олег Павлович не создавал, а таким был. Он любил жизнь во всех её проявлениях, был в хорошем смысле слова очень земным», — заявила Зудина в беседе с «Российской газетой».
По её словам, в жизни Табакова были очень трудные периоды, но он не углублялся в неудачи и шёл дальше.
Как отметила актриса, её супруг был созидающим человеком, настоящим хозяином.
«И я не могу назвать никого другого в театральном мире, кто бы оставил после себя столько всего реального. Даже если мы вынесем за скобки учеников, актёрские работы, создание театра и новые имена в режиссуре, то останется очень много материального», — пояснила она.
Ранее актриса Юлия Ромашина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Паниным в сериале «Гетеры майора Соколова».