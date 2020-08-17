Марина Зудина поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове

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Актриса Марина Зудина поделилась воспоминаниями о своём супруге Олеге Табакове.
Марина Зудина поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове
  • Олег Табаков
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Имидж счастливого человека Олег Павлович не создавал, а таким был. Он любил жизнь во всех её проявлениях, был в хорошем смысле слова очень земным», — заявила Зудина в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в жизни Табакова были очень трудные периоды, но он не углублялся в неудачи и шёл дальше.

Как отметила актриса, её супруг был созидающим человеком, настоящим хозяином.

«И я не могу назвать никого другого в театральном мире, кто бы оставил после себя столько всего реального. Даже если мы вынесем за скобки учеников, актёрские работы, создание театра и новые имена в режиссуре, то останется очень много материального», — пояснила она.

Ранее актриса Юлия Ромашина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Паниным в сериале «Гетеры майора Соколова».

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