В Московской области пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»

Короткая ссылка
В Московской области в Одинцовском районе пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». На нём выступит автор идеи фестиваля — писатель Захар Прилепин.
В Московской области пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.

Всего в рамках культурного события в усадьбе Захарово проведут более 30 мероприятий.

«Это не только долгожданное культурное событие Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым небом. Сценой становится всё пространство усадьбы Захарово, где Пушкин слушал сказки своей няни, изучал русский язык, где полюбил русскую природу. Но наш фестиваль — это не только про Пушкина. Это Бродский, Варламов, джаз, симфоническая музыка, кукольный театр, кухня и мода. Это территория, где современные авторы разговаривают со своими читателями. Для нас «Традиция» — гармония актуального театра, музыки, литературы и традиционных форм искусства», — цитирует телеканал министра культуры региона Елену Харламову.

В программе фестиваля: Захар Прилепин с рассказом о казачестве и казачьей культуре, Эдуард Бояков — о творчестве поэта Иосифа Бродского. Философ и исследователь Александр Дугин выступит с метафизическим путешествием к Александру Пушкину. Писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко предложит зрителям порассуждать о фантастике в аспекте патриотизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить