В Московской области пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»

В Московской области в Одинцовском районе пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». На нём выступит автор идеи фестиваля — писатель Захар Прилепин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.

Всего в рамках культурного события в усадьбе Захарово проведут более 30 мероприятий.

«Это не только долгожданное культурное событие Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым небом. Сценой становится всё пространство усадьбы Захарово, где Пушкин слушал сказки своей няни, изучал русский язык, где полюбил русскую природу. Но наш фестиваль — это не только про Пушкина. Это Бродский, Варламов, джаз, симфоническая музыка, кукольный театр, кухня и мода. Это территория, где современные авторы разговаривают со своими читателями. Для нас «Традиция» — гармония актуального театра, музыки, литературы и традиционных форм искусства», — цитирует телеканал министра культуры региона Елену Харламову.

В программе фестиваля: Захар Прилепин с рассказом о казачестве и казачьей культуре, Эдуард Бояков — о творчестве поэта Иосифа Бродского. Философ и исследователь Александр Дугин выступит с метафизическим путешествием к Александру Пушкину. Писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко предложит зрителям порассуждать о фантастике в аспекте патриотизма.