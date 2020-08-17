В Тамбовском драмтеатре открывают новое театральное пространство

В Тамбовском академическом драматическом театре открывают новое театральное пространство, оно будет оборудовано во дворе.

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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу театра. Формат мероприятий «под открытым небом» продиктован санитарно-эпидемиологической обстановкой. Спектакли пройдут 21 и 22 августа. В программе: комедия из итальянской жизни «Без паники, синьоры!» (режиссёр-постановщик Иван Алифанов); «Земляки» по рассказам Василия Шукшина (режиссёр-постановщик Ирина Гурулёва). Ранее портал kp.ru рассказал о грядущем театральном сезоне в Пермском крае.