В Тамбовском драмтеатре открывают новое театральное пространство
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу театра.
Формат мероприятий «под открытым небом» продиктован санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Спектакли пройдут 21 и 22 августа.
В программе: комедия из итальянской жизни «Без паники, синьоры!» (режиссёр-постановщик Иван Алифанов); «Земляки» по рассказам Василия Шукшина (режиссёр-постановщик Ирина Гурулёва).
Ранее портал kp.ru рассказал о грядущем театральном сезоне в Пермском крае.