В Тамбовском драмтеатре открывают новое театральное пространство

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В Тамбовском академическом драматическом театре открывают новое театральное пространство, оно будет оборудовано во дворе.
В Тамбовском драмтеатре открывают новое театральное пространство
  • @tambovteatr
  • vk.com

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу театра.

Формат мероприятий «под открытым небом» продиктован санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Спектакли пройдут 21 и 22 августа.

В программе: комедия из итальянской жизни  «Без паники, синьоры!» (режиссёр-постановщик Иван Алифанов); «Земляки» по рассказам Василия Шукшина (режиссёр-постановщик Ирина Гурулёва).

Ранее портал kp.ru рассказал о грядущем театральном сезоне в Пермском крае.

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