Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе.

«Начиная с понедельника погоду в столичном регионе будет определять уже тёплая воздушная масса. В понедельник местами пройдут небольшие кратковременные дожди. За сутки выпадет не более 1—3 мм осадков. То есть дефицит осадков в столичном регионе пока сохраняется. 18 и 19 августа погоду будет определять антициклон, она будет довольно тёплой. В ночные часы в Москве +15...+17 °С, дневная температура в городе выше +25 °С. Погода без осадков, сухая, солнечная», — рассказала синоптик.

Она отметила, что в конце рабочей недели атмосферное давление чуть понизится, но существенных перемен в погоде не ожидается.

«Возможно прохождение ещё одного тёплого атмосферного фронта, который если и побрызгает, то небольшими дождями. Фон температуры остаётся прежним: +12...+17 °С в ночные часы по столичному региону, +21...+26 °С — дневная температура. Южный ветер будет довольно приятным, несильным, поэтому погода, в принципе, будет довольно комфортной. Фон температуры и атмосферного давления будет чуть выше климатической нормы», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что к воскресенью, 16 августа, в Москве потеплеет до +20...+23 °C.