В ряде российских регионов завершился купальный сезон

Купальный сезон подошёл к концу в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он отметил, что в Москве купальный сезон тоже окончен, условий для прогрева воды нет.

Синоптик уточнил, что под завершением купального сезона понимается понижение температуры воды до некомфортного для детей уровня.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине следующей недели в Москву придёт тёплая погода, температура превысит норму на 2—3 °C.