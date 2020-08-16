В ряде российских регионов завершился купальный сезон

Короткая ссылка
Купальный сезон подошёл к концу в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ряде российских регионов завершился купальный сезон
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он отметил, что в Москве купальный сезон тоже окончен, условий для прогрева воды нет.

Синоптик уточнил, что под завершением купального сезона понимается понижение температуры воды до некомфортного для детей уровня.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине следующей недели в Москву придёт тёплая погода, температура превысит норму на 2—3 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить