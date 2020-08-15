Путин поздравил актрису Васильеву с днём рождения
- РИА Новости
«Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделённая самобытным талантом и особой внутренней силой», — заявил Путин.
Президент отметил, что творческий путь Васильевой отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны.
В июле президент поздравил актёра Василия Ливанова с 85-летием.