Путин поздравил актрису Васильеву с днём рождения

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Российский президент Владимир Путин поздравил с днём рождения народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву, которой 15 августа исполнилось 75 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил актрису Васильеву с днём рождения
  • РИА Новости

«Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделённая самобытным талантом и особой внутренней силой», — заявил Путин.

Президент отметил, что творческий путь Васильевой отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны.

В июле президент поздравил актёра Василия Ливанова с 85-летием.

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