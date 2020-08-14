Валерия поделилась воспоминаниями о Валентине Легкоступовой

Певица Валерия поделилась воспоминаниями о своей коллеге Валентине Легкоступовой.

«С Валей мы познакомились, когда мне было 17 лет. Мы вместе поступили к Иосифу Давыдовичу Кобзону, учились в академии имени Гнесиных. Мы были очень близки в студенческие годы, жили в одном общежитии, вместе занимались, пели. В тот момент Валя уже набирала обороты как артистка», — заявила она в беседе с Newinform.

Как отметила Валерия, для неё Легкоступова навсегда останется яркой и эмоциональной девочкой, которая приехала из Феодосии.

По словам артистки, коллега была очень талантливой, могла петь разную музыку, и у неё был мощнейший голос.

«Страшная история. Так рано, так нелепо. Я абсолютно подавлена», — добавила Валерия, комментируя сообщения о смерти Легкоступовой.

Ранее певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.