Валерия поделилась воспоминаниями о Валентине Легкоступовой

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Певица Валерия поделилась воспоминаниями о своей коллеге Валентине Легкоступовой.
Валерия поделилась воспоминаниями о Валентине Легкоступовой
  • РИА Новости

«С Валей мы познакомились, когда мне было 17 лет. Мы вместе поступили к Иосифу Давыдовичу Кобзону, учились в академии имени Гнесиных. Мы были очень близки в студенческие годы, жили в одном общежитии, вместе занимались, пели. В тот момент Валя уже набирала обороты как артистка», — заявила она в беседе с Newinform.

Как отметила Валерия, для неё Легкоступова навсегда останется яркой и эмоциональной девочкой, которая приехала из Феодосии.

По словам артистки, коллега была очень талантливой, могла петь разную музыку, и у неё был мощнейший голос.

«Страшная история. Так рано, так нелепо. Я абсолютно подавлена», — добавила Валерия, комментируя сообщения о смерти Легкоступовой.

Ранее певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.

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