Анне Вески прокомментировала смерть Валентины Легкоступовой
- РИА Новости
«Мы много раз вместе выступали, и я помню особенно, когда мы были на НТВ в проекте «Ты — суперстар», когда мы почти полгода провели в этом проекте вместе», — заявила Вески в беседе с радио Sputnik.
По её словам, Легкоступова была очень требовательна к себе.
Вески также назвала коллегу очень хорошей певицей, которая трепетно следила за каждым словом, за каждой нотой, за всем, что делала на сцене.
Ранее певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.