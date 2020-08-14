Анне Вески прокомментировала смерть Валентины Легкоступовой

Короткая ссылка
Певица Анне Вески прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Валентины Легкоступовой.
Анне Вески прокомментировала смерть Валентины Легкоступовой
  • РИА Новости

«Мы много раз вместе выступали, и я помню особенно, когда мы были на НТВ в проекте «Ты — суперстар», когда мы почти полгода провели в этом проекте вместе», — заявила Вески в беседе с радио Sputnik.

По её словам, Легкоступова была очень требовательна к себе.

Вески также назвала коллегу очень хорошей певицей, которая трепетно следила за каждым словом, за каждой нотой, за всем, что делала на сцене.

Ранее певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить