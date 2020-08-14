Анне Вески прокомментировала смерть Валентины Легкоступовой

Певица Анне Вески прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Валентины Легкоступовой.

«Мы много раз вместе выступали, и я помню особенно, когда мы были на НТВ в проекте «Ты — суперстар», когда мы почти полгода провели в этом проекте вместе», — заявила Вески в беседе с радио Sputnik.

По её словам, Легкоступова была очень требовательна к себе.

Вески также назвала коллегу очень хорошей певицей, которая трепетно следила за каждым словом, за каждой нотой, за всем, что делала на сцене.

Ранее певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.