Выставка «Я, Энди Уорхол» откроется 25 сентября в Москве

Выставка «Я, Энди Уорхол» откроется 25 сентября в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском валу.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Среди экспонатов — около 200 работ, в том числе «Мэрилин», «Банки с супом Кэмпбелл», «Мао», «Цветы», «Вымирающие виды». Также можно будет увидеть «Двойной автопортрет», «Электрический стул», «Везувий».

Выставка представит Уорхола как художника, дизайнера, оформителя, иллюстратора, фотографа, режиссёра и человека.

Отдельный зал посвятят сотрудничеству с лейблами и музыкальными группами.

Ранее, как сообщало НТВ, искусствовед из Москвы Андрей Сарабьянов рассказал о картинах русских авангардистов, найденных в подвале краеведческого музея в Яранске (Кировская область).