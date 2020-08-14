В Московском зоопарке появился на свет детёныш обезьян вандеру

В Московском зоопарке появился на свет детёныш львинохвостого макака.

Это одни из самых редких приматов, рассказывает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Этот вид занесён в Международную Красную книгу. Численность в природе не превышает 4 тыс. особей.

«Появление на свет львинохвостого макака — их также называют вандеру — важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Увидеть малыша можно в павильоне «Дом обезьян» на новой территории Московского зоопарка.

Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка.