В Московском зоопарке появился на свет детёныш обезьян вандеру

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В Московском зоопарке появился на свет детёныш львинохвостого макака.
В Московском зоопарке появился на свет детёныш обезьян вандеру
  • ©mos.ru

Это одни из самых редких приматов, рассказывает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Этот вид занесён в Международную Красную книгу. Численность в природе не превышает 4 тыс. особей.

«Появление на свет львинохвостого макака — их также называют вандеру — важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Увидеть малыша можно в павильоне «Дом обезьян» на новой территории Московского зоопарка.

Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка.

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