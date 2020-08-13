Фёдор Добронравов прокомментировал ситуацию со съёмками «Сватов»

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Актёр Фёдор Добронравов прокомментировал ситуацию со съёмками сериала «Сваты».
Фёдор Добронравов прокомментировал ситуацию со съёмками «Сватов»
  • РИА Новости

«Грустно, что съёмки и выход следующего сезона «Сватов» задерживаются, но мы живём в неспокойном мире, сейчас такая ситуация везде, ничего не поделаешь. Будем ждать и надеяться», — заявил он в беседе с Newinform.

Артист также отметил, что роль Ивана Будько ему дорога.

Как добавил Добронравов, сериал получился добрым и хорошим.

«Это важно», — считает он.

Ранее актриса Любава Грешнова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила популярность мелодрам в России.

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