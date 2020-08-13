Гендиректор канала Муз-ТВ прокомментировал ситуацию с вручением премии в 2020 году
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«Мы долго думали, что делать. Так как значительную часть денег на неё успели потратить: например, уже заказана часть декораций», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По его словам, были предложения провести церемонию онлайн, но от такой идеи отказались.
Как отметил Давлетяров, им важно наличие зрителей, праздничной атмосферы.
«Поэтому мы приняли решение перенести премию на следующий год и вручать её по итогам двух лет», — пояснил он.
Давлетяров добавил, что почти не было больших концертов, масштабных шоу, любых других премьер, и когда они думали о переносе, то учитывали и этот фактор.
Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.