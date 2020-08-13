Гендиректор канала Муз-ТВ прокомментировал ситуацию с вручением премии в 2020 году

Генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров прокомментировал ситуацию с вручением премии в 2020 году.

«Мы долго думали, что делать. Так как значительную часть денег на неё успели потратить: например, уже заказана часть декораций», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, были предложения провести церемонию онлайн, но от такой идеи отказались.

Как отметил Давлетяров, им важно наличие зрителей, праздничной атмосферы.

«Поэтому мы приняли решение перенести премию на следующий год и вручать её по итогам двух лет», — пояснил он.

Давлетяров добавил, что почти не было больших концертов, масштабных шоу, любых других премьер, и когда они думали о переносе, то учитывали и этот фактор.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.