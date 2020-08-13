Гендиректор канала Муз-ТВ прокомментировал ситуацию с вручением премии в 2020 году

Короткая ссылка
Генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров прокомментировал ситуацию с вручением премии в 2020 году.
Гендиректор канала Муз-ТВ прокомментировал ситуацию с вручением премии в 2020 году
  • © Пресс-служба телеканала Муз ТВ

«Мы долго думали, что делать. Так как значительную часть денег на неё успели потратить: например, уже заказана часть декораций», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, были предложения провести церемонию онлайн, но от такой идеи отказались.

Как отметил Давлетяров, им важно наличие зрителей, праздничной атмосферы.

«Поэтому мы приняли решение перенести премию на следующий год и вручать её по итогам двух лет», — пояснил он.

Давлетяров добавил, что почти не было больших концертов, масштабных шоу, любых других премьер, и когда они думали о переносе, то учитывали и этот фактор.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Ленинградской области перенесли кинофестиваль «Окно в Европу», который должен был пройти с 7 по 13 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить