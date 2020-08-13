В Приморье на 14 августа объявлено штормовое предупреждение

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В Приморье на 14 августа из-за сильных осадков объявлено штормовое предупреждение.
В Приморье на 14 августа объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные Примгидромета.

По прогнозам синоптиков, смещение активных фронтальных разделов ночью и днём 14 августа станет причиной очень сильных осадков (до 45 мм за 12 часов).

На юго-западе и западе Приморья — 50 мм.

Ожидается сильный ветер до 15—20 м/с, в ряде районов — до 24 м/с.

Во Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах порывы ветра будут достигать 28—31 м/с.

Ранее «Невские новости» сообщали о дожде и грозах в Санкт-Петербурге.

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