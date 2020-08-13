В Музее Победы рассказали о программе ко Дню фронтовой собаки

В Музее Победы рассказали о программе, посвящённой Дню фронтовой собаки и запланированной на 15 августа.

Об этом сообщает ОТР.

Мероприятия будут организованы на открытой площадке. В частности, состоятся исторические реконструкции: кинологи и их питомцы покажут работу собак различных «профессий» — связистов, санитаров, разведчиков, спасателей.

Кроме того, программа включает мастер-классы, квест «По следам фронтовой собаки», подведение итогов конкурса детского рисунка «Портрет фронтовой собаки».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Музею Победы передали в дар более 200 предметов с начала года.