МЧС Кубани из-за непогоды предупредило об угрозе возникновения ЧС

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МЧС Кубани из-за непогоды предупредило об угрозе возникновения ЧС, в регионе прогнозируют сильные ливни, грозы и смерчи.
МЧС Кубани из-за непогоды предупредило об угрозе возникновения ЧС
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные Северо-Кавказского управления Гидрометцентра.

До конца суток местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем.

Существует угроза возникновения ЧС и происшествий: подтопления территорий, подъёмов уровня воды и размывов берегов рек, прорывов дамб.

В МЧС рекомендовали использовать подходящую одежду и держаться подальше от деревьев и высотных объектов и конструкций, по возможности оставаться дома.

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