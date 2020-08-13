В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за грозы

МЧС Ульяновской области объявило «жёлтый» уровень опасности из-за грозы и сильного дождя.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные пресс-службы областного ГУ МЧС.

13 августа на территории региона ожидается облачная погода. Утром и днём — сильный дождь. Локально по области возможна гроза. Днём воздух прогреется до +17...+22 °C. К вечеру температура воздуха опустится до +10...+14 °C. Ветер юго-восточный, 5—10 м/с.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону предупреждало об ухудшении погоды в Татарстане.