В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за грозы

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МЧС Ульяновской области объявило «жёлтый» уровень опасности из-за грозы и сильного дождя.
В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за грозы
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные пресс-службы областного ГУ МЧС.

13 августа на территории региона ожидается облачная погода. Утром и днём — сильный дождь. Локально по области возможна гроза. Днём воздух прогреется до +17...+22 °C. К вечеру температура воздуха опустится до +10...+14 °C. Ветер юго-восточный, 5—10 м/с.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону предупреждало об ухудшении погоды в Татарстане.

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