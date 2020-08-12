Эксперт дал советы по безопасному посещению леса

Эксперт по выживанию и путешественник Тимофей Баженов дал советы по безопасному посещению леса.

«Во-первых, вы должны предупредить своих близких или соседей о том, что уходите в лес, а также сообщить им примерное время возвращения. Во-вторых, желательно сказать им же, в какой квартал леса вы собираетесь. В-третьих, работает горячая линия министерства по чрезвычайным ситуациям», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, спасатели принимают информацию о выходе одиночных путешественников или групп в тот или иной лес. Как пояснил эксперт, такие звонки или просто разговоры с близкими обеспечат начало спасательной операции по истечении определённого времени, которое человек назначит сам.

Кроме того, отметил Баженов, с собой нужно взять мобильный телефон, две или три зажигалки с кремнем, спички в непромокаемом боксе, компас.

«Также при движении вдоль линий электропередачи вы всегда выйдете к населённому пункту. Кроме всего прочего, имеет смысл ориентироваться на заходящие на посадку или взлетающие самолёты в случае нахождения недалеко от аэропорта», — сообщил эксперт.

От камуфляжной одежды он рекомендует отказаться — наоборот, желательно одеваться ярко.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН Мила Калинина в беседе с Nation News дала рекомендации по сбору грибов в Ленинградской области.