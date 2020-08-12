В Удмуртии пройдёт Международный фестиваль финно-угорских народов
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Фестиваль в Удмуртии проводят раз в два года. В 2020 году он будет посвящён традиционным инструментам и аутентичному пению.
«Воршуд» приурочили к 100-летию государственности Удмуртии.
Посетителей фестиваля с культурой своего народа познакомят коллективы из республик Коми, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и Кировской области. К программе в онлайн-формате присоединятся зарубежные исполнители.
Ранее «Москва 24» сообщала о том, что 14 августа на ВДНХ откроется Международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства.