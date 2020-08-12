В Удмуртии пройдёт Международный фестиваль финно-угорских народов

Международный фестиваль финно-угорских народов «Воршуд» пройдёт в Удмуртии с 17 по 21 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Фестиваль в Удмуртии проводят раз в два года. В 2020 году он будет посвящён традиционным инструментам и аутентичному пению.

«Воршуд» приурочили к 100-летию государственности Удмуртии.

Посетителей фестиваля с культурой своего народа познакомят коллективы из республик Коми, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и Кировской области. К программе в онлайн-формате присоединятся зарубежные исполнители.

Ранее «Москва 24» сообщала о том, что 14 августа на ВДНХ откроется Международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства.