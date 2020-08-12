В Московском зоопарке рассказали о появлении птенцов орланов-белохвостов

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В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет птенцов орланов-белохвостов. Данный вид занесён в Международную Красную книгу.
В Московском зоопарке рассказали о появлении птенцов орланов-белохвостов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Скрытные хищники редко дают потомство в неволе, если их беспокоит шум посетителей. Зоологи создали для пары пернатых условия, приближенные к естественным. Они обустроили в вольере укромные места, где птицы могут отдохнуть от внимания публики. А в специальных нишах в декоративных скалах орланы выводили потомство», — заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Птенцы уже самостоятельно берут пищу. Они почти достигли размера взрослых особей, но их тела по-прежнему покрыты детским оперением.

Ранее ФАН сообщало, что директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева предложила сделать заповедник из Московского зоопарка.

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