Орландо Блум рассказал об отношении к популярности

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Актёр Орландо Блум рассказал об отношении к популярности.
Орландо Блум рассказал об отношении к популярности
  • Reuters

«Я и предположить не мог, что стану столь популярным. Это сложно понять, когда ты совсем юный. Я не ожидал, что получу роль во «Властелине колец». Надежда была, конечно, но чёткой уверенности точно не было. Да и в том, что «Пираты Карибского моря» выстрелят, не было уверенности», — заявил артист в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, сейчас он совершенно спокойно относится к популярности, но в юности не знал, что с ней делать.

Как сообщил Блум, бывают дни, когда он совершенно «свободен», то есть за ним не ходят журналисты и фоторепортёры.

«Но популярность — признание для актёра», — добавил он.

Ранее гендиректор объединённой сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в беседе с НСН оценил посещаемость в августе.

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