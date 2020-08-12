Любава Грешнова оценила популярность мелодрам в России

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Актриса Любава Грешнова оценила популярность мелодрам в России.
Любава Грешнова оценила популярность мелодрам в России
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В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она выразила мнение, что этот жанр позволяет зрителям отдохнуть и расслабиться.

«Это тот же контент, что и комедии. У нас сплошные шутки и юмор либо мелодрамы на ТВ. Придя с работы, человек включает телевизор и смотрит картину, где он может не напрягаться», — пояснила она.

Как считает Грешнова, это простой и доступный жанр, позволяющий вникнуть, но «не затратиться».

Ранее гендиректор объединённой сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в беседе с НСН оценил посещаемость в августе.

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