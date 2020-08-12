Яна Гладких рассказала о комедии «Красотка в ударе»

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Режиссёр Яна Гладких рассказала о комедии «Красотка в ударе».
Яна Гладких рассказала о комедии «Красотка в ударе»
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«Можно сказать, что у нас получилась абсолютно оригинальная история, которую объединяет с первоисточником только хай-концепт: ход с ударом головой, который кардинально переворачивает восприятие себя героиней», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Как отметила Гладких, в американском фильме ей не понравилось, что всё показано слишком прямолинейно — слегка полноватая девушка считается некрасивой.

«Мне была интересна тема восприятия человеком самого себя. Я знаю очень много красивых и успешных женщин, у которых чрезвычайно низкая самооценка», — пояснила режиссёр.

Она также сообщила, что у них была свобода творчества и можно было уйти сколь угодно далеко от оригинального сюжета.

Ранее гендиректор объединённой сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в беседе с НСН оценил посещаемость в августе.

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