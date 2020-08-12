Прохладная погода сохранится в Москве до конца недели

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Прохладная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, в выходные потеплеет до +20 °С.
Прохладная погода сохранится в Москве до конца недели
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Пик похолодания придётся на оставшуюся часть рабочей недели. В четверг в городе не выше +16...+18 °С в дневные часы, ночью воздух остынет до +7...+12 °С. Так как мы будем оставаться под влиянием тыловой части циклона, который будет кружить над Поволжьем, то в небе над Москвой будет облачно, ожидается повышенная вероятность дождей», — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк.

Она отметила, что в выходные с запада и северо-запада «начнут пробиваться более тёплые воздушные массы».

«Есть надежда на повышение температуры в выходные до +20 °С», — добавила специалист.

Ранее москвичей предупредили о «провале в температуре» 12 августа.

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