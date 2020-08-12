Синоптики предупредили о дожде и грозах в Краснодарском крае

По данным краевого Гидрометцентра, в Краснодаре в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Днём 12 августа без существенных осадков, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +30...+32 °С.

В целом по краю прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Дневная температура может достигать +33 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 17 м/с. Температура воздуха +27...+32 °С.

В четверг, 13 августа, и пятницу, 14 августа, в регионе также ожидаются кратковременные дожди, а 13 августа в отдельных районах — сильные ливни. Ночью столбики термометров покажут +13...+20 °С, в юго-восточных предгорьях — +10...+15 °С. Днём 13 августа прогнозируют до +30 °С, 14 августа — +23...+28 °С.