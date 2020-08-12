В Татарстане ожидаются дожди и грозы

В Татарстане, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди, в отдельных районах — грозы. Ожидается усиление ветра.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В среду, 12 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность.

Ветер северный с переходом на северо-восточный 3—8 м/с, днём местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе — до 18 м/с.

Температура воздуха днём +19...+24 °С.

В Казани столбики термометров покажут +20...+22 °С.

Как сообщало ранее издание «Невские новости», в Санкт-Петербург на смену жаре пришли прохладные дожди и грозы.