В Татарстане ожидаются дожди и грозы
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
В среду, 12 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность.
Ветер северный с переходом на северо-восточный 3—8 м/с, днём местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе — до 18 м/с.
Температура воздуха днём +19...+24 °С.
В Казани столбики термометров покажут +20...+22 °С.
Как сообщало ранее издание «Невские новости», в Санкт-Петербург на смену жаре пришли прохладные дожди и грозы.