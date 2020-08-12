В Москве состоится онлайн-марафон «День археолога»

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Онлайн-марафон «День археолога» состоится 15 августа в Москве.
В Москве состоится онлайн-марафон «День археолога»
  • © М. Денисов / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие будет посвящено археологическому наследию столицы. Марафон проведут на YouTube-канале городского Департамента культурного наследия, а также на портале «Культура.рф». Он будет проходить 15 августа с 11:00 до 19:00.

Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что этот день станет настоящим праздником не только для археологов, но и для горожан, интересующихся историей Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на сайте «Узнай Москву» появился новый литературный велосипедный маршрут.

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