В Краснодарском крае археологи обнаружили старинную монету

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Археологи обнаружили в Краснодарском крае старинную монету времён последнего крымского хана — Шахин Гирая.
В Краснодарском крае археологи обнаружили старинную монету
  • © Институт археологии РАН

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук.

«Недавно коллекция монет из раскопок Фанагории пополнилась бешлыком Крымского ханства. На аверсе надпись: «Хан Шахин Гирай», на оборотной — «Чеканено в Бахчисарае 1191 года» (по григорианскому календарю — 1779 год). Чекан относится к третьему году правления Шахина Гирая», — говорится в сообщении.

В Фанагории это первая подобная зарегистрированная находка.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что археологическая экспедиция нашла в Бахчисарайском районе Крыма редкий византийский медальон.

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