В Москве разработали новый литературный веломаршрут

В Москве разработали новый литературный велосипедный маршрут. С его помощью можно совершить прогулку по местам, описанным в произведениях Александра Островского, Льва Толстого, Михаила Булгакова и других классиков.

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