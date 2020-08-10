В Тюмени и Тобольске пройдёт театрализованное уличное шествие

Фестиваль уличных театров «Сны улиц» в этом году пройдёт в виде театрализованного шествия по дворам Тюмени и Тобольска.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Раньше мероприятие проходило на площадях и в парке, но в этом году уличные театры «Сны улиц» пройдут театрализованным шествием по дворам и улицам Тюмени и Тобольска, чтобы горожане смогли увидеть его, не покидая своих квартир.

Сообщается, что шествие стартует 21 августа в Тюмени, а завершится 23 августа в Тобольске.

Ранее progorod43 сообщал, что в правительстве Кировской области рассказали о планах театров на осень.