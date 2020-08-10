Медики выявили коронавирус у Антонио Бандераса

Короткая ссылка
Испанский актёр Антонио Бандерас заявил, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.
Медики выявили коронавирус у Антонио Бандераса
  • Reuters

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать своё 60-летие на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19», — указал он. 

По его словам, он чувствует себя «относительно хорошо», хотя и устаёт быстрее, чем обычно.

Бандерас отметил, что воспользуется изоляцией, чтобы почитать, пописать, отдохнуть и поразмыслить над своими планами на будущее.

В марте американский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли в Австралии лечение из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить