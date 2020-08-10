Медики выявили коронавирус у Антонио Бандераса

Испанский актёр Антонио Бандерас заявил, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать своё 60-летие на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19», — указал он.

По его словам, он чувствует себя «относительно хорошо», хотя и устаёт быстрее, чем обычно.

Бандерас отметил, что воспользуется изоляцией, чтобы почитать, пописать, отдохнуть и поразмыслить над своими планами на будущее.

В марте американский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли в Австралии лечение из-за коронавируса.