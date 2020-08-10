Умер британский музыкальный продюсер Мартин Берч

Британский музыкальный продюсер Мартин Берч скончался в возрасте 71 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фронтмена группы Whitesnake Дэвида Кавердэйла.

«С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч», — написал Кавердэйл на своей странице в Twitter.

Как указывает агентство, продюсер сотрудничал с такими рок-группами, как Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden.

Ранее сообщалось, что актёр Брент Карвер скончался в возрасте 68 лет в своём доме в канадском городе Кранбрук.