Умер британский музыкальный продюсер Мартин Берч

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Британский музыкальный продюсер Мартин Берч скончался в возрасте 71 года.
Умер британский музыкальный продюсер Мартин Берч
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фронтмена группы Whitesnake Дэвида Кавердэйла.

«С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч», — написал Кавердэйл на своей странице в Twitter.

Как указывает агентство, продюсер сотрудничал с такими рок-группами, как Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden.

Ранее сообщалось, что актёр Брент Карвер скончался в возрасте 68 лет в своём доме в канадском городе Кранбрук. 

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