Власти Москвы поздравили Олега Стриженова с днём рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с днём рождения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Миллионы зрителей знают и любят созданные вами образы романтических и мужественных людей. Ваши роли в театре и кино являются воплощением таланта, профессионализма, преданности своему делу и служат примером для молодых актёров», — говорится в поздравлении.

Стриженов известен по ролям в фильмах «Овод», «Капитанская дочка», «Дуэль», «Звезда пленительного счастья». В 1988 году получил звание народного артиста СССР. Среди наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Мироновым.