В Москве рассказали об организации фестиваля Midsummer Night's Dream

В этом году московский фестиваль Midsummer Night's Dream, который пройдёт в субботу, 15 августа, сможет принять не более 400 человек из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает «Москва 24».

Midsummer Night's Dream — это костюмированный бал по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Обычно там собираются несколько тысяч человек в образах эльфов, сказочных существ и исторических личностей.

Сообщается, что темой этого года стали плавучие сады.

Как сообщало ранее RIA56, объявлены программы международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который состоится 21—26 августа в Оренбурге.