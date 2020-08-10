В Москве рассказали об организации фестиваля Midsummer Night's Dream

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В этом году московский фестиваль Midsummer Night's Dream, который пройдёт в субботу, 15 августа, сможет принять не более 400 человек из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
В Москве рассказали об организации фестиваля Midsummer Night's Dream
  • © пресс-служба Midsummer Night's Dream

Об этом сообщает «Москва 24».

Midsummer Night's Dream — это костюмированный бал по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Обычно там собираются несколько тысяч человек в образах эльфов, сказочных существ и исторических личностей.

Сообщается, что темой этого года стали плавучие сады.

Как сообщало ранее RIA56, объявлены программы международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который состоится 21—26 августа в Оренбурге.

 

 

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