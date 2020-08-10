В Москве рассказали об организации фестиваля Midsummer Night's Dream
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Об этом сообщает «Москва 24».
Midsummer Night's Dream — это костюмированный бал по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Обычно там собираются несколько тысяч человек в образах эльфов, сказочных существ и исторических личностей.
Сообщается, что темой этого года стали плавучие сады.
Как сообщало ранее RIA56, объявлены программы международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который состоится 21—26 августа в Оренбурге.