Археологи нашли в Бахчисарайском районе уникальный медальон

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Археологическая экспедиция нашла в Бахчисарайском районе Крыма редкий византийский медальон.
Археологи нашли в Бахчисарайском районе уникальный медальон
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени Вернадского вела раскопки на месте бывшего княжеского дворца в Феодоро. Там и был найден артефакт.

Византийский медальон мог принадлежать знатному военачальнику — его нашли в мангупском княжеском дворце. Предположительно, изделие изготовлено в X—XII вв. По словам учёных, находка — единственная в своём роде, потому что хорошо сохранилась.

На лицевой стороне медальона изображён конный всадник. Доцент исторического факультета Валерия Науменко предположила, что это может быть святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский, однако точно учёные узнают только после детального исследования.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков на территории двух селищ на берегах реки Малой Сосенки в ТиНАО.

 

 

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