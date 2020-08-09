Барщевский отреагировал на обвинение в изнасиловании

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Анастасия Румянцева
Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях доктор юридических наук заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал в беседе с RT обвинение в изнасиловании.
Барщевский отреагировал на обвинение в изнасиловании
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По словам потерпевшей Елены Радаевой, сообщившей об этом в соцсетях, это якобы произошло в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью: ей грозило десять лет тюрьмы за уголовное дело, связанное с её бизнесом.

«Это та же самая женщина, которая сделала это два года назад, только под другой фамилией она это сделала. И это не её настоящая фамилия, настоящая фамилия у неё другая. Вы погуляйте по её Facebook, и вам всё станет понятно», — отметил он.

На вопрос, отвергает ли он эти обвинения, Барщевский ответил утвердительно.

«Конечно. Бред сумасшедшего», — заключил собеседник RT.

Ранее появились сообщения об обвинении адвоката и полномочного представителя в высших судебных инстанциях правительства России Михаила Барщевского в изнасиловании.

В качестве доказательств Елена Радаева опубликовала скриншоты переписки с дочерью Барщевского, где та якобы подтверждает информацию. 

В 2018 году Барщевского уже обвиняли в изнасиловании, он назвал обвинения «глупостью» и «синдромом Вайнштейна».

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