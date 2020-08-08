Умер глава вручавшей «Золотые глобусы» ассоциации

Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая вручает американскую премию за достижения в области кино и телевидения «Золотой глобус», Лоренцо Сория умер в возрасте 69 лет.

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