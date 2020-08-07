Международный фестиваль ландшафтного искусства откроется 14 августа на ВДНХ

Международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства откроется 14 августа на ВДНХ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу выставки.

Тема в 2020 году — «Трудный возраст».

Работы будут представлены в таких номинациях, как «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад» и «Арт-объект».

Также запланирована ярмарка дизайнерских изделий ручной работы, профессионального садового инструмента и растений для сада.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.