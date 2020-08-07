Международный фестиваль ландшафтного искусства откроется 14 августа на ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу выставки.
Тема в 2020 году — «Трудный возраст».
Работы будут представлены в таких номинациях, как «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад» и «Арт-объект».
Также запланирована ярмарка дизайнерских изделий ручной работы, профессионального садового инструмента и растений для сада.
Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.