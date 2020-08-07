В Краснодарском крае МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре

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МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Кроме того, до 9 августа в регионе действует экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, 7 августа с 13:30 до 16:30, а также днём 8 августа на Кубани температура воздуха может достигать +39 °C. На Черноморском побережье (за исключением Сочи) прогнозируется +37 °C. Наряду с этим фиксируется высокий индекс УФ-излучения.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в связи с экстремальными температурами в регионе возможны ЧС, связанные с пожарами.

Ранее аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, как защититься от ультрафиолета.

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