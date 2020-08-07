МЧС в Пермском крае предупреждает о сильном ливне с градом

Короткая ссылка
В Пермском крае в самое ближайшее время ожидается очень сильный дождь и крупный град, предупреждает МЧС.
МЧС в Пермском крае предупреждает о сильном ливне с градом
  • Pixabay

О неблагоприятных погодных явлениях в регионе сообщает properm.ru со ссылкой на сообщение МЧС России по Пермскому краю.

В ближайшие часы в Пермском крае ожидается очень сильный дождь, крупный град. Усиление ветра возможно до 20—25 м/с.

Синоптики прогнозируют, что такая погода может сохраниться до вечера 7 августа и ночью 8 августа.

Ранее портал URA.RU сообщал, что установившаяся на территории Пермского края жара, по прогнозам синоптиков, сменится резким похолоданием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить