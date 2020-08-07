МЧС в Пермском крае предупреждает о сильном ливне с градом

В Пермском крае в самое ближайшее время ожидается очень сильный дождь и крупный град, предупреждает МЧС.

О неблагоприятных погодных явлениях в регионе сообщает properm.ru со ссылкой на сообщение МЧС России по Пермскому краю.

В ближайшие часы в Пермском крае ожидается очень сильный дождь, крупный град. Усиление ветра возможно до 20—25 м/с.

Синоптики прогнозируют, что такая погода может сохраниться до вечера 7 августа и ночью 8 августа.

Ранее портал URA.RU сообщал, что установившаяся на территории Пермского края жара, по прогнозам синоптиков, сменится резким похолоданием.