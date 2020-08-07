В Татарстане синоптики прогнозируют ухудшение погоды

В Татарстане в пятницу, 7 августа, ожидается сильный дождь с градом, а в некоторых районах гроза и ветер до 23 м/с.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана.

По прогнозам синоптиков, местами пройдёт кратковременный дождь, днём и вечером локально сильный, также возможен град. В отдельных районах гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днём и вечером локально шквал до 23 м/с.

Днём температура +25...+30 °С, на востоке — до +33 °С.

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