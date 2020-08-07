Во Владивостоке пройдёт фестиваль архитектуры, дизайна и искусства
- © vladivostokdesignweek
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Vladivostok Design Week — это фестиваль дизайна, архитектуры и искусства во Владивостоке, который объединяет в себе лекционный блок от профессиональных спикеров, интерьерную выставку, арт-пространство от известных художников города, блок воркшопов и мастер-классов, городской конкурс детского творчества #ДИЗАЙНГДЕТЫ, профессиональный конкурс для дизайнеров интерьеров Rafinad.
Ранее телеканал «360» сообщал, как власти Московской области готовятся к проведению фестиваля имени П.И. Чайковского.