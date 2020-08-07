Во Владивостоке пройдёт фестиваль архитектуры, дизайна и искусства

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Во Владивостоке с 1 по 4 октября 2020 года планируется провести ежегодный городской фестиваль архитектуры, дизайна и искусства — Vladivostok Design Week.
Во Владивостоке пройдёт фестиваль архитектуры, дизайна и искусства
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Vladivostok Design Week — это фестиваль дизайна, архитектуры и искусства во Владивостоке, который объединяет в себе лекционный блок от профессиональных спикеров, интерьерную выставку, арт-пространство от известных художников города, блок воркшопов и мастер-классов, городской конкурс детского творчества #ДИЗАЙНГДЕТЫ, профессиональный конкурс для дизайнеров интерьеров Rafinad.

Ранее телеканал «360» сообщал, как власти Московской области готовятся к проведению фестиваля имени П.И. Чайковского.

 

 

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