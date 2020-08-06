Аналог TikTok от Instagram запустят в России с урезанным функционалом

Российские пользователи аналога TikTok — сервиса Instagram Reels — смогут только смотреть видео, причём без музыки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Facebook, владеющей Instagram.

«Reels недоступен в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку», — сообщил представитель компании.

Россия входит в число стран, где у Facebook нет прав на использование музыки.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.