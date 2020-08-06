Жителей Томской области предупредили о жаре
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Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает vtomske.ru.
«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 6 по 12 августа по области местами ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 °С и выше», — сообщает УМЧС.
Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности и беречь здоровье.
Ранее, по сообщениям RIA56, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 6 августа.