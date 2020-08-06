Жителей Томской области предупредили о жаре

МЧС предупреждает жителей Томской области о наступлении жаркой погоды. Ожидается, что температура +30 °С продержится в регионе неделю.

Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает vtomske.ru.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 6 по 12 августа по области местами ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 °С и выше», — сообщает УМЧС.

Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности и беречь здоровье.

Ранее, по сообщениям RIA56, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 6 августа.